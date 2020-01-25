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Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da yaşanan depremle ilgili valilikte bir açıklama yaparak son bilançoyu duyurdu.

25 Ocak 2020 Cumartesi 12:24
Sağlık Bakanı Koca, valilikte depremle ilgili son bilançoyu açıkladı

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken çevre illlerden gelen ekipler sokaklarda kalan vatandaşlara yardım için canla başla çalışıyorlar. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakan Fahrettin Koca, bölgede bulunarak gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Sağlık Bakanı Koca, valilik binasında depremin son bilançosutla ilgili de bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, 6.8 büyüklüğünde ki deprem de şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek,"22 vatandaşımızı kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere hastanelerimize başvuran kişi sayısı 1031 kişi oldu. 382'si yaralıydı. Bu sayı içinde takibi devam eden 128 hasta var. 34'ü yoğun bakımda." ifadelerini kullandı.

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Sağlık BakanlığıElazığDepremSon Bilanço
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