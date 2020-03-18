Sağlık bakanı koca yurtları boşaltan öğrencilerden helallik istedi

Geçtiğimiz gün yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karantina altında tutmak için kullanılmak üzere bazı öğrenci yurtları ani bir kararla boşaltılmıştı ve bazı öğrenciler duruma tepki göstermişti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtları boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmeye dahil oldu .
Yurtdışından gelen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştirirken büyük bir fedakarlık örneği gösteren gençlerimizi Bakanlığımızda ağırladık.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu)
Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca da fedakar gençlerimizden helallik istedi.
Önce sağlık önce tedbir. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız. pic.twitter.com/WkE6fl5bdh
Son Güncelleme: 18.03.2020 01:39