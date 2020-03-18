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Sağlık bakanı koca yurtları boşaltan öğrencilerden helallik istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtları boşaltan öğrencileri makamında misafir etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmeye dahil oldu ve gençlerden helallik istedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 00:31
Sağlık bakanı koca yurtları boşaltan öğrencilerden helallik istedi

Geçtiğimiz gün yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karantina altında tutmak için kullanılmak üzere bazı öğrenci yurtları ani bir kararla boşaltılmıştı ve bazı öğrenciler duruma tepki göstermişti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtları boşaltan öğrencileri makamında ağırladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da görüşmeye dahil oldu .

Bakan Koca, durumun önemini öğrencilere anlattı ve helallik istedi. O anlarda çekilen görüntüleri; Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından paylaştı.

Son Güncelleme: 18.03.2020 01:39
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin Koca
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