Sağlık Bakanın'dan Ercüment Ovalı'ya tepki geldi

Geçtiğimiz aksam sosyal medya üzeriden yaptığı dornaz alfa isimli ilacın korona virüse iyi geldiği haberlerinden sonra gündeme oturan Prf. Dr. Ercüment Ovalı'ya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası cevap geldi.

"SÖZÜ EDİLEN İLAÇ ULUSLARARASI BİR İLAÇ FİRMASININ PATENTLİ İLACI"

Bakan Fahrettin Koca, bir gazetecinin "Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki ilaç açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna " Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. COVİD-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını da biliyoruz.

Bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize bilgilendirin dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPILMAZ"

Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.." şeklinde yanıt verdi.