Sağlık bakanından önemli açıklama: "korona virüs için yerli tanı kiti geliştirdik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele konusunda Meclis'i bilgilendirmek üzere kürsüye çıktı.

Türkiye'nin yerli tanı kitini ürettiğini açıklayan Bakan Koca, Amerika'dan 500 bin sipariş aldıklarını diğer ülkelerden de taleplerin olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili,

500 BİN SİPARİŞ ALDIK

"Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. Farklı ülkelerden de talepler var.Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. Taramalarımız önümüzdeki günlerde daha da artacak. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

VİRÜSÜN MERKEZİ AVRUPA'YA KAYDI



Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Mart 2020 itibarıyla Çin'de salgın yavaşladı, Güney Kore, İran ve İtalya'da vakalar arttı. Merkez, Avrupa'ya kaydı. Hastalık esas olarak damlacık olarak bulaşmaktadır. Hapşırmak, öksürmek ile saçılan damlacıkların ellenmesi sonrası elin ağza yüze sürülmesi ile kişilere yayılıyor. Yaygın belirtiler, ateş, öksürük, nefes darlığıdır. Ölüm hızı yüzde 3.8'dir. Kovid-19 numuneleri 16 ildeki laboratuvarlarda değerlendirilmektedir.

TEDBİRLERİ ERKEN ALDIK

Tedbirleri erkenden aldık. İşe bilim kurulu oluşturarak başladık. Dünyadan gelen verileri analiz ettik. Biz baştan beri olayı pandemi olarak analiz ettik. Başarı uygulamaları örnek aldık. İran, Kum şehrini izole etmeyerek bütün ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya, önlem almayarak salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu.

UMREDEN GELENLER



Umreden gelen bir vakada pozitif test sonucu çıkması üzerine gelen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarında izole etmeye karar verdik. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması nedeniyle vatandaşlarımızı ülkemize getirerek izole ediyoruz. DSÖ'nün ısrarla dikkat çektiği, güvence olarak gördüğü iki nokta var. Bu iki unsur, kapsamlı sağlık sistemi ve güçlü ve liderliktir. Devletimizin bu ikisine de sahip olduğuna tüm halkımız inanıyor. Şimdi de hastanelerimizin durumuna değinmek istiyorum. 25 bin 466 erişkin yoğun bakım sayımız mevcut. Art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız OECD verilerinin altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD verilerine göre sayı 40'tır. Hastanelerimizde 9 bin 997 odamız tek kişiliktir. Gerektiğinde izolasyon ve yoğun bakım olarak kullanılmaya uygundur.

ABD'YE 500 BİN TANI KİTİ SİPARİŞ ALDIK



Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. Farklı ülkelerden de talepler var. Yakında neredeyse bütün büyükşehirlerde test yapabiliyor olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek. 10 binin üstünde test yaptık. Yaygın saha araştırmaları yapıyoruz. Taramalarımız önümüzdeki günlerde daha da artacak. Günde 10-15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.

SAĞLIK PERSONELİMİZ YOĞUN ÇALIŞMAK ZORUNDA, İZİNLERİ İPTAL ETTİK



Şimdi her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde yeni bir planlama yaptık. Risk altında çalışan sağlık personelinin çalışması ile yeni bir düzenleme yaptık. Riskten korumak istiyoruz. Koruyucu malzemeleri üniversite hastanelerine gönderdik. Üniversitelerimiz talebi olmamasına rağmen geçen gün gece yarısı 50 bin maske gönderdik. Sağlık personelimiz yoğun çalışmak zorunda. İzinleri iptal ettik. Riskleri artmış durumda."