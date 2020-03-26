Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı İŞKUR üzerinden başladı

Sağlık Bakanı Fahretti Koca, geçtiğimiz gün Bilim Kurulu topalntısı sonrası yaptıpı basın açıklamasında 32 bin sağlık personeli alınacağı duyurusunu yapmıştı. Bu açıklama sonrası çalışmaları hızlanıran Bakanlık personel alımlarına bugün itibari ile başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni sağlık çalışanı alımlarında 14 bin kişinin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğine dikkat çekerek Kamu işçisi alımları hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” diye konuştu. Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca koronavirüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korunması açısından İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine söyledi.

Bakanlık bünyesine bağlı olarak temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı için yapılacak olan başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'a kaydı olan adayalar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekleri işçi alımlarında kaydı olmayan kişiler kurumun internet adresi üzerinden kayıtlarını yapabilirler.

İŞKUR kaydı olan kişiler iş ilanları sayfasına giderek buradan çalışmak istediği il veya ilçe seçeneklerini işaretledikten sonra İşyeri Unvanı kısmına “” yazabilir ve “Ara” butonuna tıklayabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER ?

Alınacak kamu personellerinin 18 yaşını tamamlamış olması, ilan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması,

Temizlik görevlisi adaylarının en az ilkokul mezunu olması,Klinik destek elemanı mesleği için adayların ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olması,

Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olması. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir),

Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olması veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olması. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olması.