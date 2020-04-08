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Sağlık bakanlığı 14 bin işçi alımı sonuçları , İşkur 14 bin işçi alımı sonuçları ,14 bin sürekli işçi alım sonuçları

Sağlık bakanlığı kadrolarına atamak için işkur tarafından alınan 14 bin işçi atama sonuçları bu gün işkur sitesinde ilan edilecek. Sağlık bakanlığı 14 bin atama sonuçları takip haberimizde..

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
Sağlık bakanlığı 14 bin işçi alımı sonuçları , İşkur 14 bin işçi alımı sonuçları ,14 bin sürekli işçi alım sonuçları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı kadrolarına 14 bin işçi alımı yapılacağını söylemişti. Sağlık bakanlığı kadrolarına atanmak üzere toplam 14 bin işçi adayı başvurularını işkur'a yaptılar.Yaklışık 800 bin kişi başvuruda bulunmuştur.

Hangi iller için işçi ataması yapılacak ? 14 bin işçi hangi illere atanacak ?

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak.

Atamalar için Kura ne zaman yapılacak ?

Sağlık bakanlığı kadroları için 14 bin sürekli işçi ataması kuraları noter huzurunda 8 - 9 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.

14 bin işçi ataması nasıl yapılacak?

Sağlık bakanlığı kadrolarına 14 bin işçi ataması noter huzurunda kura ile yapılacak ve atamalar https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. (kuralar çekilince sayfa aktif olacaktır.)

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