Sağlık Bakanlığı korona virüs tespitinde kriter değiştirdi!

Dünya'daki tüm ülkeler korona virüs ile amansız bir müdacele veriyor , her gün binlerce yeni vaka ve can kayıpları gelmeye devam ediyor. Bu ülkelerden biride Türkiye. Dün itibariyle ülkemizdeki vaka sayısı 18 bin 757 ölüm sayısı ise 356 oldu.

Sağlık Bakanlığından gelecek günlerde test sayısının artılacağı haberleri geldi.Bu kapsamda sağlık bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında vaka sorgulama kılavuzunda değişikliğe gitti.

Daha önce vaka klavuzunda yöneltilen sorulardan bir kaçına 'evet' yanıtı verilmesi halinde test yapılırken, şu anda üç temel sorudan herhangi birine 'evet' yanıtını verenlere korona virüs testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan vaka kılavuzunda şu üç soru yer alıyor:

Üç sorudan bir tanesine 'evet' yanıtını verene test uygulanacak.

Bakanlığın Kovid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Kovid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

Cevaplar 'hayır' olsa dahi hemen gönderilmeyecek

Yukardaki üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak.

Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.