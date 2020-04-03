İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89925
ALTIN
348.584
DOLAR
6.6959
STERLİN
8.2245
EURO
7.2223

Sağlık Bakanlığı korona virüs tespitinde kriter değiştirdi!

Ülkemizde korona virüs vaka tespit işlemleri hızla devam ederken Sağlık Bakanlığı'dan bir yeni uygulama haberi daha geldi.Bakanlık vaka sorgulama kılavuzunda değişikliğe gitti. Yeni kılavuza göre bundan sonra hastalar sadece öksürse dahi test yapılacak.

03 Nisan 2020 Cuma 14:54
Sağlık Bakanlığı korona virüs tespitinde kriter değiştirdi!

Dünya'daki tüm ülkeler korona virüs ile amansız bir müdacele veriyor , her gün binlerce yeni vaka ve can kayıpları gelmeye devam ediyor. Bu ülkelerden biride Türkiye. Dün itibariyle ülkemizdeki vaka sayısı 18 bin 757 ölüm sayısı ise 356 oldu.

Sağlık Bakanlığından gelecek günlerde test sayısının artılacağı haberleri geldi.Bu kapsamda sağlık bakanlığı korona virüs önlemleri kapsamında vaka sorgulama kılavuzunda değişikliğe gitti.

 Daha önce vaka klavuzunda yöneltilen sorulardan bir kaçına 'evet' yanıtı verilmesi halinde test yapılırken, şu anda üç temel sorudan herhangi birine 'evet' yanıtını verenlere korona virüs testi yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan vaka kılavuzunda şu üç soru yer alıyor:

Üç sorudan bir tanesine 'evet' yanıtını verene test uygulanacak.
Bakanlığın Kovid-19 sorgulama kılavuzuna göre, ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılacak ve Kovid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

 

Cevaplar 'hayır' olsa dahi hemen gönderilmeyecek

Yukardaki üç soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurtdışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve yakınlarından birinin Covid 19 olup olmadığı sorulacak.

Bu sorulardan birine evet yanıtını verirse de o kişiye test yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKorona Virüs TestKovid 19 Test
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yenikapı miting alanı otobüslere kaldı
Yenikapı miting alanı otobüslere kaldı
Sorumsuzluğun bu kadarı pes dedirtti! Otel parti düzenlediler
Sorumsuzluğun bu kadarı pes dedirtti! Otel parti düzenlediler
Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı
Emekli astsubay koronavirüslüyüm dedi, etrafa tükürükler saçtı
Kovid-19 virüsüne yenik düşen anne Betül Aydın'ın bebeğinden acı haber!
Kovid-19 virüsüne yenik düşen anne Betül Aydın'ın bebeğinden acı haber!
Ümraniye TEM'de yangın paniği! Otomobil bir anda alev aldı
Ümraniye TEM'de yangın paniği! Otomobil bir anda alev aldı
Heyecan yaratan haber! Korona aşısı fareler üzeride başarılı oldu
Heyecan yaratan haber! Korona aşısı fareler üzeride başarılı oldu

Popüler Haberler

Araç şase no İle hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
AirDrop nedir, ne işe yarıyor? AirDrop nasıl etkinleştirilir?
Haciz nedir? Haciz hangi durumlarda gelir?
Babil dizisi 3 Nisan var mı yok mu? Babil yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı
Kamu personelinin kurumlar arası geçici görevlendirilmesi nasıl yapılıyor?
Bugün TV’de neler var? 3 Nisan 2020 Cuma TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
E-devlet miras sorgulama işlemi nasıl yapılır? Edevlet miras sorgulama işlem adımları
Emlakçı komisyonu ne kadardır? 2020 emlakçı komisyon oranları
Hangi bankada açık hesaplarım var? 2020 E-devlet ile banka hesapları sorgulama
Kamu bankalarından 6 ayı ödemesiz, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi
2020 Müze Kart ücreti ne kadar nasıl kullanılır? Yenileme ücreti ve avantajları
A101 indirim kampanyası 12 Mart – 19 Mart 2020 tarihleri aktüel kataloğu
Çekirge istilası ne durumda? Çekirge istilası 25 Milyon insan için tehdit oluşturuyor
Emekli olunca ne kadar maaş alırım? TC Kimlik'le 4A 4B ve 4C ne zaman emekli olurum öğrenme işlemleri
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Ödenmeyen kredi borçları banka siciline işlemeyecek!
WhatsApp fotoğraf indirilemedi tekrar deneyin. Sorun devam ederse wi-fi' a bağlanmayı deneyin hatası
Kaymakamlık yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılır?
Öksüz ve yetim parası nasıl alınır? 2020 yetim öksüz parası miktarı ve şartları
İstanbul'da eczaneler kaçta açılıp kaçta kapacak? İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.