Sağlık Bakanlığı memur alım süreci sona eriyor

Sağlık Bakanlığı'nın uzman yardımcısı alımı ile ilgili olarak başlayan başvuru süreci sona ermek üzere. Sağlık Bakanlığı uzman yardımcılığı ile ilgili sınava ilişkin yapılan resmi ilanla kuruma sağlık uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyurulmuştu ve kurum bu alandaki başvuruların 27 Ocak'ta sona ereceğini ifade etmişti. Resmi duyuruya göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan boş kadrolara yerleştirilmek üzere özel yarışma sınavıyla 24 sağlık uzman yardımcısı alınacağı duyuruldu. Adayların başvurularında özel şartlara mutlaka dikkat etmeleri gerektiğinin de altı çizildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar)