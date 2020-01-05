Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin 844 personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı duyuruldu

Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı için atamalarını öngördüğü 29 bin 689 personel atamasının kalan kısmı Şubat ayında gerçekleştirilecek. Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere 2 defa gerçekleştirilen atamalarda toplamda 20 bin 845 personel kurumlara farklı pozisyonlar için atanırken. Kalan 8844 personel için atama tarihi ise 2020 Şubat olarak belirlendi. Yine farklı pozisyonlarda görev alacak olan sağlık personelleri kendi branşlarına göre başvuru yapabilecekler.

Kadro Dağılımı:

Aralık ayı atamalarından önce duyurulan 17 bin 689 personel alımı kadro dağılımı şöyleydi:

- Biyolog: 16

- Çocuk Gelişimi: 30

- Dil ve Konuşma Terapisti: 20

- Diyetisyen: 131

- Ebe: 2 Bin 182

- Fizyoterapist: 200

- Hemşire: 7 bin 525

- İş ve Uğraşı Terapisti: 20

- Odyolog: 20

- Perfüzyonist: 40

- Psikolog: 300

- Sağlık Fizikçisi: 6

- Sağlık Teknikeri: 6 bin 345

- Teknisyen: 606

- Sosyal Çalışmacı: 246

Bu atamaların yarısı Aralık ayında yapılırken kalan 8844 personel için atamalar ise Şubat ayında gerçekleştirilecek.