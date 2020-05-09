Sağlık Bakanlığı'ndan AVM tedbirlerine yeni öneriler

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nediyle kapatılmasına karar verilen Alışveriş Merkezleri (AVM) 11 Mayıs tarihinden itibaren kapılarını tekrar açıyorlar. Açılışları gerçekleştirilmeden bir çok önlem alınan AVM'lerde alınan tedbirlere ek olarak Sağlık Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere KOVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılması gerektiği belirtilirken; AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiğini bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

- AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere KOVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

-Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır. Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.