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Sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru adresi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık bakanlığı kadrolarına alınacak olan toplam 32 bin personelden 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR adresin üzerinden devam ediyor. Sağlık bakanlığına alınacak 14 bin sürekli işçi için başvuru süresi 30 mart 2020 tarihi itibariyle bitiyor. Peki sağlık bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı hangi bölümlerden olacak ? Başvurular hangi adresten yapılacak? İnsanlar tarafından araştırılan tüm soruların cevapları haberimizde.

30 Mart 2020 Pazartesi 00:28
Sağlık bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru adresi

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA hem korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hemde istihdamın koruması amacıyla sağlık bakanlığı kadrolarına 18 bin sağlık personeli ve 14 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurmuştu.

18 bin sağlık personeli atamasının ÖSYM üzerinden yapılacağı ,14 bin sürekli işçi alımının ise İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklandı.

14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı kadrolarında sürekli işçi olarak çalışmak isteyen kişiler 26 mart - 30 mart tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabileceklerdir.

HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM YAPILACAK?

Temizlik Görevlisi,Güvenlik Görevlisi (Silahsız),Klinik Destek Elemanı (Hastane),Aşçı

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLER ARASI YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı kadrolarında sürekli işçi olarak çalışmak isteyen kişiler 30 mart 2020 tarihine kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

14 BİN SÜREKÇİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Son Güncelleme: 30.03.2020 00:46
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