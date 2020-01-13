Sağlık Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı için başvurular başlayacak

Sağlık Bakanlığı'na uzman yardımcısı alımı yapılacağına dair ilan geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiştive yayınlanan resmi duyuru ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı merkez teşkilat birinlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan boş kadrolarda görev vermek üzere Sağlık Uzman Yardımcısı alınacağı ifade edilmişti.

Özel yarışma sınavıyla yapılacak olan alımlar sonucunda 24 kişi ilgili pozisyonlarda görevlendirilecekler. Başvuru işlemlerine ilişkin tarih detaylarının da verildiği ilanda, 15-27 Ocak tarihlerinde başvuruların alınmaya başlayacağı aktarılmıştı. Başvurular sonrasında sınavlar ise 17-28 Şubat tarigleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınav saatiyle ilgili olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde bir duyuru yapılacağı da ilan da yer alan detaylar arasındaydı. Başvuru yaptıktan sonra sınava katılacak olan adayların fotoğraflı kimlik belgeleriyle sınav saatinden en az 30 dakika önce sınava girecekleri noktada bulunmaları gerekiyor.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar)