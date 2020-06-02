Sağlık Bakanlığı'ndan kamuda izinli sayılacak hasta ve hastalıkların listesi!

Sağlık Bakanlığı'ndan kamuda izinli sayılacak hasta ve hastalıkların listesi!
    Abone Ol:

Kamu çalışanlarının idari izinleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye giden Sağlık Bakanlığı, söz konusu düzenlemede idari izne esas olacak hasta ve hastalıkların listesini açıkladı. Bakanlık ayrıca, kamuda görevli hamile personelin ne zaman izne ayrılması gerektiğinin de belirledi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler süreci içerisinde kamu çalışanlarının idari izne tabi tutulacak olan hasta ve hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. Bakanlık yapılan yeni düzenlemeyi ise 'Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar' başlıklı resmi yazıule birlikte tüm kamu ve kurum kuruluşları ile 81 il valiliğine gönderdi.

Bakanlığın söz konusu genelgesinde, kamu kuruluşlarında çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın yönetici kadro ve pozisyonunda bulunan görevliler hariç, 60 yaş ve üzerinde olan çalışanların ve Sağlık Bakanlığı tarafında belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü. genelgede ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftası itibariyle 32. haftasına kadar idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tüm kamu ve kurum kuruluşlarına gönderdiği resmi yazıda, "KOVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verilirken; kamu çalışanlarının idari esas olması gereken şartlar şöyle sıralandı:

"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, konea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

Resmi yazıda aırıca; Sağlık Bakanlığı tarfından belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirilirken yazıda hamile personeli izin günlerinin de yapılan değişiklikle belirlendiği kaydedilerek, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 16:16

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Sözleşmeli er müracaatı nereden ve nasıl yapılır? Sözleşmeli er olma şartları nelerdir?
Arka Sokaklar Serpil kimdir? Gerçek adı ne? Filiz Kaya hakkında bilgiler
Emekli maaşını taşıyana kredi veren bankalar hangileridir? Emekli maaşını taşıyanlara düşük faizli kredi almak için şartlar
Ziraat bankası traktör kredisi nasıl alınır? Traktör kredisi şartları neler?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?