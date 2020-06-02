Sağlık Bakanlığı'ndan kamuda izinli sayılacak hasta ve hastalıkların listesi!

Kamu çalışanlarının idari izinleri ile ilgili yeni bir düzenlemeye giden Sağlık Bakanlığı, söz konusu düzenlemede idari izne esas olacak hasta ve hastalıkların listesini açıkladı. Bakanlık ayrıca, kamuda görevli hamile personelin ne zaman izne ayrılması gerektiğinin de belirledi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler süreci içerisinde kamu çalışanlarının idari izne tabi tutulacak olan hasta ve hastalıklar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. Bakanlık yapılan yeni düzenlemeyi ise 'Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar' başlıklı resmi yazıule birlikte tüm kamu ve kurum kuruluşları ile 81 il valiliğine gönderdi.

Bakanlığın söz konusu genelgesinde, kamu kuruluşlarında çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın yönetici kadro ve pozisyonunda bulunan görevliler hariç, 60 yaş ve üzerinde olan çalışanların ve Sağlık Bakanlığı tarafında belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü. genelgede ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftası itibariyle 32. haftasına kadar idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün tüm kamu ve kurum kuruluşlarına gönderdiği resmi yazıda, "KOVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verilirken; kamu çalışanlarının idari esas olması gereken şartlar şöyle sıralandı:

"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, konea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

Resmi yazıda aırıca; Sağlık Bakanlığı tarfından belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirilirken yazıda hamile personeli izin günlerinin de yapılan değişiklikle belirlendiği kaydedilerek, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 16:16