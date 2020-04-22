Sağlık ekipmanında zor duruma düşen İngiltere'ye Türkiye'den destek ulaştırıldı

Yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında, sağlık ekipmanlarında zorluk yaşayan İngiltere, Türkiye'den yardım ve destek istedi. Türkiye ise bu isteği geri çevirmedi ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından gönderilen ait kargo uçağı ile tonlarca koruyucu ekipman gönderdi.

Koronavirüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'de, 100'den fazla sağlık çalışanının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Sağlık sistemindeki aksaklıkları birt türlü düzeltemeyen İngiltere'ye ikinci destek ise yine İstanbul'dan ulaştırıldı.

İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi günü bir açıklama yapmış ve açıklamasında, Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk kişisel koruyucu ekipmanın, pazar günü ülkeye varacağını duyurmuştu. Ancak sevkiyat yapılamadı ve bununla ilgili hükümet zor duruma düştü. Yetkililer ise son yaptığı açıklamada ülkeden siparişin geç verildiğini bildirdi.

Türkiye'den de yardım talebi karşılığında 84 ton yardım gönderileceği belirtilmişti fakat İngilizlerin uçağı küçük olduğu için sadece 40 ton malzeme gönderebildi.