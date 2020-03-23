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Sağlık personellerine üç ay diliminde yüzde 100 oranında ek ödeme!

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısın ardından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemelerle ilgili müjdeli bir haber paylaştı. Bakan Koca, 3 aylık zaman dilimde tavan yüzde 100 oranında ek ödeme yapılacağını duyurdu.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:36
Sağlık personellerine üç ay diliminde yüzde 100 oranında ek ödeme!

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından alınan tedbir ve yapılan değerlendirmeler ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahretti Koca, sağlık personellerine 3 aylık zaman diliminde yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ek ödemelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz durum içerisinde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili en üst düzey dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum.

Tekrar buradan hassasiyetlerinden ötürü Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirilmesidir. Kesin bilgi şudur üniversite hastanelerimize tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir."

EK ÖDEME NEDİR? NASIL YAPILIR?

04.03.2020 tarih ve 31058 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte yer alan bilgilere göre;

Personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülke hükümetleri arasında imzalanan ortak işletme protokolü gereği işletilen hastanelere görevlendirilen personele fiilen çalıştığı sürece kadrosunun bulunduğu yerden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı eğitim görevlilerinde %20, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde %45, tabip ve diş tabiplerinde % 90, diğer personelde ise %50 oranında arttırılır.

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