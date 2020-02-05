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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM için sivil memur alımları bekleyişi sürüyor

Türkiye'de birçok kişinin Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için sivil memur alımları bekleyişi sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM için sivil memur alımı yapılacak mı bilgisi netlik kazanıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:36
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve EGM için sivil memur alımları bekleyişi sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almakta olan binlerce polis memurunun yapmaları gereken görevler haricinde sivil memur gibi görevler aldıklarına Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dikkat çekilirken, önceki sene TBMM Genel Kurulu'nda bu mesele sık sık gündeme getirilmişti. Polis memurlarının kendi görevlerine tekrar dönmeleri ve bu kişilerin görevlerini icra etmesiyle açılan boşluklara sivil memur alımının yapılması gerektiğini ifade eden muhalefet partisi böylelikle hem bütçe tasarrufunun yapılabileceğini hem de personeller arasındaki iş dağılımı adına dengenin sağlanması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

EGM'nin önceki günlerde yayınladığı duyurular sonrasında kuruma hizmetli ve aşçı gibi çeşitli pozisyonlara alım yapılacağı anlaşılmıştı ancak sivil memur alımı ile ilgili beklenen ilan henüz yayınlanmadı. Buna ek olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde de profesyonelleşme adına sivil memur alımlarının artacağı düşünülüyor.

Son Güncelleme: 05.02.2020 17:36
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