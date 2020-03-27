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Sahil kenarlarında yürümek, koşmak, balık tutmak yasaklandı! Süleyman Soylu'dan yeni koronavirüs önlemleri!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni koronavirüs önlemleri açıklaması yapıldı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve balık tutmak yasaklandı.

27 Mart 2020 Cuma 21:29
Sahil kenarlarında yürümek, koşmak, balık tutmak yasaklandı! Süleyman Soylu'dan yeni koronavirüs önlemleri!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece itibariyle başlayıp Türkiye genelindeki mesire alanı, ören yeri, ormanlar, piknik alanı, sahil kenarları, yürümek, koşmak ve balık tutmak gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu. Şehirlerarası otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağına yer veren Bakan Soylu, Rize’deki 12 belde ve köyün karantina altına alındığına değindi.

Bakan Soylu, mücbir sebeplerin dışında otobüs seyahatlerinin kısıtlandığını konuşarak coronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

‘’Yüzde 80 hayat durmuş durumda.’’

Bakan Soylu, tespitlere göre hayatın yüzde 80 oranında durduğunu belirterek gün içerisinde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşımayla yolculuk yaptığını fakat bu oranın şuanda yüzde 10’a düştüğünü ekledi. Soylu, şehir içi trafik yoğunluğuna bakıldığını işaret ederek aynı zamanda şehirlerin ana caddedeki yoğunluğunun izlendiğini ekledi.

Sahil kenarları, yürümek, koşmak ve balık tutmak yasaklanacak

İstanbul’daki büyüklerin memleketlerine yolculuk ettiğini anlatan Soylu, mücbir sebeplerin dışındaki otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını aktardı. Özel araçlar ve uçaklarla gideceklerin hepsine bakılacağına değinen Soylu, pek çok şehirde sağlık taramalarının yapıldığını söyledi.

Rize’de 12 belde ve köy karantina altına alındı

Söz konusu kararın ilk kez Rize’de alınmadığını konuşan Soylu, Türkiye’de belde ve köy olarak 12. karar olduğunu ekledi. Soylu, Rize’deki 5 farklı noktadaki tedbirlerin amacının ölüm vakası ve 65 yaş üstü vatandaş sayısının çok olmasından kaynaklandığını belirtti.

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Son Güncelleme: 27.03.2020 21:36
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