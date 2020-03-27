Sahil kenarlarında yürümek, koşmak, balık tutmak yasaklandı! Süleyman Soylu'dan yeni koronavirüs önlemleri!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece itibariyle başlayıp Türkiye genelindeki mesire alanı, ören yeri, ormanlar, piknik alanı, sahil kenarları, yürümek, koşmak ve balık tutmak gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu. Şehirlerarası otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağına yer veren Bakan Soylu, Rize’deki 12 belde ve köyün karantina altına alındığına değindi.

Bakan Soylu, mücbir sebeplerin dışında otobüs seyahatlerinin kısıtlandığını konuşarak coronavirüsle ilgili yeni tedbirleri açıkladı.

‘’Yüzde 80 hayat durmuş durumda.’’

Bakan Soylu, tespitlere göre hayatın yüzde 80 oranında durduğunu belirterek gün içerisinde 10 milyon 89 bin 208 kişi toplu taşımayla yolculuk yaptığını fakat bu oranın şuanda yüzde 10’a düştüğünü ekledi. Soylu, şehir içi trafik yoğunluğuna bakıldığını işaret ederek aynı zamanda şehirlerin ana caddedeki yoğunluğunun izlendiğini ekledi.

Sahil kenarları, yürümek, koşmak ve balık tutmak yasaklanacak

Rize’de 12 belde ve köy karantina altına alındı

İstanbul’daki büyüklerin memleketlerine yolculuk ettiğini anlatan Soylu, mücbir sebeplerin dışındaki otobüs seyahatlerinin de kısıtlanacağını aktardı. Özel araçlar ve uçaklarla gideceklerin hepsine bakılacağına değinen Soylu, pek çok şehirde sağlık taramalarının yapıldığını söyledi.

Söz konusu kararın ilk kez Rize’de alınmadığını konuşan Soylu, Türkiye’de belde ve köy olarak 12. karar olduğunu ekledi. Soylu, Rize’deki 5 farklı noktadaki tedbirlerin amacının ölüm vakası ve 65 yaş üstü vatandaş sayısının çok olmasından kaynaklandığını belirtti.

Hiçbir haberden habersiz kalma! Merak ettiğin tüm gelişmelerin ayrıntıları artık Facebook Grubumuzda! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Gazeteni elinden bırakma! Haberport Twitter hesabını takibe al, anlık basın bültenini istediğin an görüntüle! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Google News’te Haberport’a abone ol, günlük haber bildirimlerini anında almaya başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!