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Sahte alkol içen yabancı uyruklu 3 kişi öldü

Koronavirüs vakalarının ülkemizde de görülmesi üzerine uzmanlardan gelen alkol virüsü öldürür açıklamalarını yanlış anlayan ve sahte alkol tüketen 3 kişi hayatını kaybetti.

18 Mart 2020 Çarşamba 12:37
Sahte alkol içen yabancı uyruklu 3 kişi öldü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşayan Türkmenistan uyruklu Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İKİ KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KORONADAN KORUNMAK İÇİN SAHTE ALKOL İÇTİLER

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti. İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, koronavirüs salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

DÜN DE BİR KİŞİ SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Merkezefendi Mahallesi'nde oturan Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de dün hastaneye kaldırıldı ve sahte alkol tükettiği için hayatını kaybetti.

Aynı şahısların, bu olayın da faili olduğu yönünde incelemeler devam ediyor.

AYNI OLAY İRAN'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, bu durumun benzeri İran'da da yaşanmıştı. Ülkede sahte içki tüketen 500'ü aşkın kişi zehirlenerek hastanelere başvururken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 60'ı geçmişti.

Son Güncelleme: 18.03.2020 12:47
Anahtar Kelimeler:
IstanbulKoronavirüsSahte Alkol
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