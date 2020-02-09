Sakarya'da talihsiz adama önce otomobil sonra kamyon çarptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda akşam saat 19.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Kaplan'a Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine doğru giden M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan Kaplan'a aynı istikamette ilerleyen 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı züerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Kaplan'ın kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik bir süre tek şeritten verilirken olay yeri ve savcılık incelemelerinin ardından ali Kaplan'ın cenzasei Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri Ali Kaplan'ın ölümüne neden olan iki sürücüyü de gözaltına alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



