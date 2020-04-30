İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101727
ALTIN
385.551
DOLAR
6.9772
STERLİN
8.7088
EURO
7.5941

Şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası çok büyük, Tam 61 bin 800 lira!

Antalya'da Toros dağlarının yüksek kesimlerinde açan ve koruma altına alınan şakayık çiçeklerini dalından koparmak veya yerinden sökerek zarar vermenin cezası tam 61 bin 800 lira olduğu açıklandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:31
Şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası çok büyük, Tam 61 bin 800 lira!

Antalya'nın Kumluca ilçesinin sembol çiçeği olan ve Toros dağlarının 1500 rakımında yetişen şakayık çiçeği, genelde Nisan'ın son haftası ila Mayıs'ın ilh haftası arasında görülüyorlar. Koruma altına alınan ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği çiçekler bölgede renk şümbüşü oluştururken koparılamsına ve zarar verilemsine asla izin verilmiyor. 

Şakayık çiçeğinin daha çok yayıldığı bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler bu yıl geçen yıllara göre zamanında açtığı belirtilirken çiçeğin ömrünin en az bir hafta en fazla 10 gün olduğu söyleniyor.

Şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası çok büyük, Tam 61 bin 800 lira!

"TAM BİR DOĞA HARİKASI"

Antalya'da yaşayan ve şakayık çiçekleri açtığında bölgeye ziyarete giden Halil Tanyeli isimli bir vatandaş, "50 yaşına kadar Antalya il merkezinde yaşadım. Böyle doğa harikası bir yer görmemiştim. Aynı zamanda Altınyaka Mahallesi'nden evli olduğum için buraya zaman zaman gelmeye başladım. 15 yıldan beri sürekli Altınyaka Mahallesi'nde yaşamaya başladım. Her yıl bu bölgeye gelir, bu doğa harikasını seyreder ve yaşarım. 1500 rakımın üzerinde sedir ağaçlarıyla bezenmiş taşların arasında yetişen bir çiçek. Çok güzel, harika bir çiçek. Görmenizi tavsiye ederim" diye konuşurken amatör fotoğrafçılık yapan Sedat Erdoğan da Altınyaka Mahalle sakinleri ile çiçeklerin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediklerini sürekli kontrol ediyor.

Şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası çok büyük, Tam 61 bin 800 lira!

Erdoğan, şakayık çiçeklerinin doğal güzelliklerinden bahsederken ise "Altınyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Her sene nisan ayının sonunda mayıs ayının ilk haftasında bu bölgeye gelir, halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen şakayıkların fotoğraflarım. Sedir ağaçlarının arasında 1500 rakımında yetişiyor. Çok endemik bir bitki türüdür. Bu bitki koruma altındadır. Doğa harikasıdır. Tüm halkımızın gelip görmesini tavsiye ederim. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemem" ifadelerini kullanıyor.

Toros Dağları 1500 rakımında sedir ormanlarının içinde yetişen şakayık çiçeğine ulaşmak çok kolay olmadığı belirtilirken, stabilize yollar, otomobillerin bölgeye geçişlerine izin vermiyor. Arazi araçlarıyla ulaşılım yapılmasını söyleyen bölge sakinleri bu sayede gözlerden uzak kalan çiçeğe herkes ulaşamadığını ifade ediyorlar. Ulaşım sağlanamadığı için de korunması daha kolay oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar bölgesinde ve koruma altında olan şakayık çiçeğine zarar vermek ise tamamen yasak. Çiçeğe zarar vermek, dalından koparmak veya yerinden sökmenin cezası tam 61 bin 800 TL.  

Son Güncelleme: 30.04.2020 12:30
Anahtar Kelimeler:
CezaAntalyaKumlucaTors Dağlarışakayık çiçeğiZarar Vermek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık olaya el attı! Korona fırsatçılarının fahiş bilet fiyatı uygulamasına son verildi
Bakanlık olaya el attı! Korona fırsatçılarının fahiş bilet fiyatı uygulamasına son verildi
Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı
Babası miras vermeyince öfkesini ATM'lerden çıkardı
Polisten kaçan alkollü sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu!
Polisten kaçan alkollü sürücü yoldan çıkarak şarampole uçtu!
İzmir'de iki kişiyi gasp eden kişiler kurşunlarla dehşet saçtı!
İzmir'de iki kişiyi gasp eden kişiler kurşunlarla dehşet saçtı!
Kaymakam ifşa etti! Gayrimenkul zengini 1000 tl sosyal yardıma başvurmuş
Kaymakam ifşa etti! Gayrimenkul zengini 1000 tl sosyal yardıma başvurmuş
9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde!
9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde!

Popüler Haberler

Uygulama marketlerindeki en iyi mobil arkadaş bulma uygulamaları güncel listesi
Çek kırdırma nedir, nasıl yapılır? Çek bozdurma nerelerden, nasıl yapılır?
Kredi notu yükseltme yolları nelerdir? Kredi notu nasıl yükselir, nasıl belirlenir?
Koronavirüs salgını kira bedellerinin ödenememesi mücbir sebep midir?
Netflix Türkiye Mayıs 2020 yayın takvimi
ATV Nihat Hatipoğlu WhatsApp soru hattı numarası kaç?
Golf Dondurma Bu Yaz Bambaşka geçecek reklam şarkısı müziği
2020 YKS tarihi değişti mi? ÖSYM YKS yeni sınav tarihi ne zaman?
Survivor 2020 61. Bölüm tanıtım fragmanı 29 Nisan Çarşamba
Mucize doktor dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? Mucize doktor yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Ramazan'da Zekat ne zaman verilir? 2020 Zekat hesaplaması nasıl yapılır?
Nites TV uygulaması nedir, yasal mı? Nites Tv kullanmak güvenilir mi?
Polisin dur ihtarına uymama cezası nedir?
Vefa Sosyal Destek ekipleri destek hattı iletişim numarası kaç?
Turkcel, Vodafone, Türk Telekom, Bimcell ve PTTcell GSM operatörleri ramazan ayı internet hediyesi kampanyaları
Çiftçi kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? Çiftçilerin kredi borcu 6 ay erteleniyor!
Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumda olanlara gıda yardımı başlıyor! Devlet gıda yardımı başvuru şartları ve başvuru yolları
Akhisar kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Akhisar kura sonuçları 2020
Bankaların konut kredisi kampanyalarının artması ile sıfır ve ikinci el daireler için farklı faiz oranları güncellenen oranlarla en uygun konut kredisi faizi sıfır ve ikinci el için ne kadar oldu?
Günlük Burç Yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe
Hangi şehirde alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İllere göre AVM açılış tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.