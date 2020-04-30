Şakayık çiçeğine zarar vermenin cezası çok büyük, Tam 61 bin 800 lira!

Antalya'nın Kumluca ilçesinin sembol çiçeği olan ve Toros dağlarının 1500 rakımında yetişen şakayık çiçeği, genelde Nisan'ın son haftası ila Mayıs'ın ilh haftası arasında görülüyorlar. Koruma altına alınan ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği çiçekler bölgede renk şümbüşü oluştururken koparılamsına ve zarar verilemsine asla izin verilmiyor.

Şakayık çiçeğinin daha çok yayıldığı bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler bu yıl geçen yıllara göre zamanında açtığı belirtilirken çiçeğin ömrünin en az bir hafta en fazla 10 gün olduğu söyleniyor.

"TAM BİR DOĞA HARİKASI"

Antalya'da yaşayan ve şakayık çiçekleri açtığında bölgeye ziyarete giden Halil Tanyeli isimli bir vatandaş, "50 yaşına kadar Antalya il merkezinde yaşadım. Böyle doğa harikası bir yer görmemiştim. Aynı zamanda Altınyaka Mahallesi'nden evli olduğum için buraya zaman zaman gelmeye başladım. 15 yıldan beri sürekli Altınyaka Mahallesi'nde yaşamaya başladım. Her yıl bu bölgeye gelir, bu doğa harikasını seyreder ve yaşarım. 1500 rakımın üzerinde sedir ağaçlarıyla bezenmiş taşların arasında yetişen bir çiçek. Çok güzel, harika bir çiçek. Görmenizi tavsiye ederim" diye konuşurken amatör fotoğrafçılık yapan Sedat Erdoğan da Altınyaka Mahalle sakinleri ile çiçeklerin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediklerini sürekli kontrol ediyor.

Erdoğan, şakayık çiçeklerinin doğal güzelliklerinden bahsederken ise "Altınyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Her sene nisan ayının sonunda mayıs ayının ilk haftasında bu bölgeye gelir, halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen şakayıkların fotoğraflarım. Sedir ağaçlarının arasında 1500 rakımında yetişiyor. Çok endemik bir bitki türüdür. Bu bitki koruma altındadır. Doğa harikasıdır. Tüm halkımızın gelip görmesini tavsiye ederim. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemem" ifadelerini kullanıyor.

Toros Dağları 1500 rakımında sedir ormanlarının içinde yetişen şakayık çiçeğine ulaşmak çok kolay olmadığı belirtilirken, stabilize yollar, otomobillerin bölgeye geçişlerine izin vermiyor. Arazi araçlarıyla ulaşılım yapılmasını söyleyen bölge sakinleri bu sayede gözlerden uzak kalan çiçeğe herkes ulaşamadığını ifade ediyorlar. Ulaşım sağlanamadığı için de korunması daha kolay oluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar bölgesinde ve koruma altında olan şakayık çiçeğine zarar vermek ise tamamen yasak. Çiçeğe zarar vermek, dalından koparmak veya yerinden sökmenin cezası tam 61 bin 800 TL.