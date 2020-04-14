Salda Gölü'ne giren iş makineleri apar topar çıkarıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü'nde iş makinelerinin girdiği ve orada bir çalışma başlatıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılması üzerine sosyal medya ayağa kalktı ve olaya büyük tepki gösterdiler. Gelen tepkiler üzerine olay yerine giden CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, çalışmaların durdurulduğunu açıkladı.

Diğer taraftan jandarma ekipleride harekete geçerek Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte söz konusu alanın drone ile havadan görüntüsünü çekilerek alandaki kumdan numune alınarak analiz yapıldı. Söz konusu gelişmelerin ardından ve ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) geldi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyaretçiye kapandığı duyurulan Salda Gölü'ne bugün iş makinalarının girdiği görülmesi ve sosyal medyada yaşanan olaya tepkilerle ilgili TOKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu görüntüler kamuoyu gibi bizleri de oldukça rahatsız etmiştir. Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleride kullanıldı.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener ise yaşanılan gelişmeler sonrasında bir açıklama yaparak "Olayı araştırdım, kum dün buradan taşınmış ve Halk Plajı dediğimiz yere dökülmüş. Döküldüğü yere bakarsanız orada aynı çeşit bir kumun olmadığını göreceksiniz. Yüzlerce yıl önce oluşmuş bu kumları orada göreceksiniz" diye konuştu.



