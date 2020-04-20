Salda Gölü projesine karşı çıkan CHP'li Başkana saldırı! El ve ayaklarından vuruldu

Salda Gölü'nün bulunduğu Burdu'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan CHP'li Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda evinde saldırıya uğrayan Şenel el ve ayaklarından yaralandı.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin kapısının çalınması ve Belediye Başlanının da açmasıyla kurşunların hedefinde kalan Mümtaz Şenel ve eşi kanlar içerisinde kaldılar. Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra hızla oradan kaçtılar. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte olay polise ihbar edildi.

Gelen ihbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleriş tarafından ambulansa alınarak Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler. Mümtaz Şenelİn burada ameliyata alındığı bildirildi.

Şenel’in ameliyatının iyi geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırıyla ilgili CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, bir açıklama yaptı. Göker açıklamasında, “Yeşilova belediye Başkanımız ve eşi bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı” ifadelerine yer verdi.

Burdur Valiliği ise saldırı sonrasında bir açıklama yayınlayarak Belediye Başkanına düzenlenen saldırı sonrasında yapılan çalışmalarda saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyururken açıklamasında “Şu an itibarıyla 2 kişi gözaltına alınmış olup, olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkânlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, geçtiğimiz hafta hükümetin proje kapsamında olan Salda Gölü’ne giren iş makinelerinin fotoğrafını paylaşmış ve olayı kamuoyuna duyurmuştu. Tepkiler üzerine makineler durdurulmuştu. TOKİ'den yapılan açıklamada ise sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanmış akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.

Başkan Şenel, ”Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi’nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” şeklinde bir açıklama yapmıştı.