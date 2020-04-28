Salgından normalleşmeye geçiş sürecinde 5 gün vakasız şartı!

Türkiye, koronavirüs salgınında alınan sıkı tedbirleri vaka sayılarının düşmesi ve ölüm oranlarınında az da olsa azalamsıyla birlikte normalleşme süreçlerini de masaya yatırmaya başladı. Yetkililer, normalleşme sürecine geçiş hakkında yaptıkları çalışmalarda 5 gün içinde vaka bildirmeyen kentlerde başlayacağı ve başladıktan sonra bu illerin komşu illerle temaslarının kontrol edileceğini bildirdiler. İstanbul'da ise şuan için sıkı kontroller devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında herkesin merak ettiği soru, "Hayat ne zaman normale dönecek?" sorusuna karşılık Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam etmesi bu sorunun yanıtını normalleşme kararının uygulamaya alınmasıyla vermiş olunacak. Tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren bu durum çerçevesinde seri kararlar alınması gerekeceği için büyük bir koordinasyon sağlanması gerekiyor.

Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanırken kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verileceği kaydedildi. Kararın alındığı bu iller ise salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecekler.

Normalleşme sürecine geçişte İstanbul, Körfez illeri vegibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle koronavirüsün yaygın olarak görüldüğü İstanbul'da salgının pik noktaya ulaştığı ve şehir genelinde nüfusun yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılacak.

"İstanbul'a giriş çıkışlar yine kontrol altında olacak;"



Koronavirüs salgınının en yoğun yaşandığı İstanbul'da pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtilmesinden dolayı kente giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi önerildi.

Bilim Kurulu Halk Sağlığı uzmanları tarafından kurulan ekibin salgının yönetimi ile ilgili başlattıkları çalışma kapsamında yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekânlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

Turizm ve ulaşımda ise yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.