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Saman balyalarının yüklü olduğu Römorklar alev alev yandı!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleşen olayda traktörün 2 römorkunda bulunan 150 balya saman alev alev yandı. Araç şoförü nereden yangın çıktığını anlamadım derken konu ile ilgili araştırma yapılacağı aktarıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:32
Saman balyalarının yüklü olduğu Römorklar alev alev yandı!
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen olayda Römork üzerinde bulunan toplam 150 saman balyası cayır cayır yandı.


Yapılan açıklamalara göre Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Yalınlıgediği Mahallesinde bir tarlada römorka yüklenen 150 adet saman balyasını eve taşıyan Erdoğan Kavuk isimli vatandaş yol üzerinde römorkun üzerinde alevler görmesi sonrasında aracından indi. Yangın sonucunda iki römorka bağlı 150 saman balyası kül olurken traktöre bağlı römorklarda kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili konuşan şoför Erdoğan Kavuk "Nereden çıktığını anlamadım. Birden alev aldı, traktörü zor kurtardık" ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 29.06.2020 22:32
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