Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!

Üzücü olay dün akşam saatlerinde Samsun Canik ilçesinde meydana geldi.3 yaşındaki Esra evlerinin 3.katında oyun oynarken bir anlık dalgınlık ile aşağı düştü.

Aşağı düşmesiyle ağır yaralanan Esra Musluk ailesi tarafından hastaneye kaldırdıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.