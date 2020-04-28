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Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!

Acı olay Samsun'da yaşandı. Evlerinin balkonunda oyun oynarken 3.kattan aşağı düşen 3 yaşındaki Esra hayatını kaybetti.

28 Nisan 2020 Salı 22:17
Samsun'da 3 yaşındaki Esra’nın acı ölümü!

Üzücü olay dün akşam saatlerinde Samsun Canik ilçesinde meydana geldi.3 yaşındaki Esra evlerinin 3.katında oyun oynarken bir anlık dalgınlık ile aşağı düştü.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILAN KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Aşağı düşmesiyle ağır yaralanan Esra Musluk ailesi tarafından hastaneye kaldırdıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Esra Musluk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölümüyle ilgili Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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