Samsun'da husumetli gençlerin kavgası ölümle bitti!

Samsun’un Atakum ilçesinde aralarında nedeni belirlenemeyn bir husumet olduğu öğrenilen iki genç arasında yaşanan kavga ölümle sonuçlandı.

İlçeye bağlı Alanlı mahellesinde meydana gelen olayda iddialara göre Orhan Erdoğan (19), Ali G.’nin (18) evinin önüne giderek yanında götürdüğü pompalı tüfekle havaya bir el ateş açtı. Ali. G. hakaretler ederek Orhan E.'nin dışarı çıkmasını söyledi.

Orhan Erdoğan dışarı çıktığında ise dört el ateş edildi ve pompalı tüfekten çıkan mermiler Orhan Erdoğan'ın sırtına isabet etti. Yaralı bir halde yere yığılan gence çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansa alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdılari. Ağır yaralandığı anlaşılan Orhan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer taraftan; Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Erdoğan'ın ölümüne neden olan ve olaydan sonra kaçan katil zanlısı Ali G.’yi yakalama çalışmaları başlattı. Ali G., saklandığı evin yangın merdivenlerinden kaçarken yakalandıktan sonra gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.