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Samsun'da 15 yaşındaki kız, babasını karnından bıçakladı!

Samsun'da 15 yaşındaki kız, babasını karnından bıçakladı! Aktarılan bilgilere göre D.C. adlı kız kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği öne sürülen babası E.Ç.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı.

07 Ocak 2020 Salı 22:25
Samsun'da 15 yaşındaki kız, babasını karnından bıçakladı!

Olay Samsun'un İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. İlçenin İlyasköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde D.Ç. adlı kız çocuğu babasını kanından bıçakladı. İddialara göre baba E.Ç. daha önce kızını yetiştirme yurduna yollamış, ardından tekrar yanına almıştı. Yakın tarihte kızını tekrar yetiştirme yurduna göndermek isteyen babanın bu düşüncesini öğrenen D.Ç. babasıyla tartıştı. Tartışma büyürken D.Ç. eline geçen bıçakla babasına saldırdı ve karın boşluğundan bıçakladı.

Olaya etraftaki komşular gürültüyü duyarak müdahale ettiler ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerden sonra E.Ç.'yi hastaneye kaldırdılar. Baba, saldırgan kızından şikayetçi olmazken soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 07.01.2020 22:25
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