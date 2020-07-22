Samsun'da skandal olay! Güvenlik müdürü kadın personellere saldırdı

Olay Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Kurupelit Kampüsü'nde meydana geldi. Yaklaşık olarak 6 ay önce meydana geldiği öğrenilen olay bir video kaydının intenete sızdırılmasıyla açığa çıkarken, binlerce kişi olay hakkında soruşturma açılması için harekete geçti. Detaylar ise kan dondurdu.

Tekme Tokat Saldırıyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde bulunan KYK'ya bağlı Karadeniz Kız Yurdu'nun güvenlik personeli olarak çalışan iki kadın, yurdun güvenlik müdürü M.K.'ya kapı açmadıkları gerekçesiyle, müdür tarafından darp edildiler. M.K., iki kadın personele yumruk, tekme ve tokat atarken görüntülenirken, kadın personeller ise direnmelerine karşın M.K. tarafından şiddete bir süre maruz kalıyorlar.

Videodaki detaylarda kadın personelleri yerde sürüklediği de görülen M.K. ile ilgili soruşturma açılırken, görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan M.K.'nın ceza alması için binlerce kişi sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.