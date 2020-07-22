Samsun'da skandal olay! Güvenlik müdürü kadın personellere saldırdı

Olay Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Kurupelit Kampüsü'nde meydana geldi. Yaklaşık olarak 6 ay önce meydana geldiği öğrenilen olay bir video kaydının intenete sızdırılmasıyla açığa çıkarken, binlerce kişi olay hakkında soruşturma açılması için harekete geçti. Detaylar ise kan dondurdu.
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Videodaki detaylarda kadın personelleri yerde sürüklediği de görülen M.K. ile ilgili soruşturma açılırken, görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan M.K.'nın ceza alması için binlerce kişi sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Son Güncelleme: 22.07.2020 07:02