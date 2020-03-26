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Sanal çiftlik dolandırıcısına tahliye! Anadolu farm yöneticisi tahliye oldu

Sanal alemde sanal çiftlik kurarak vatandaşları dolandıran Anadolu farm yöneticisi İsa Karademir tahliye edildi. Karademir hakkında 3 bin 900 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu.

26 Mart 2020 Perşembe 00:02
Sanal çiftlik dolandırıcısına tahliye! Anadolu farm yöneticisi tahliye oldu

Sanal alemde sanal çiftlik kurarak insanlarak kazanç vaadederek para topladığı iddia edilen  Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in tutuklu olduğu, 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İsa Karademir, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİB) aracılığıyla katıldı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında diğer tutuksuz sanıklar duruşmada yer almadı, sanık yakınları ve basın mensupları da salona alınmadı.

Suçlamaları reddeden sanık Karademir, mağdur olduğunu savunarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karademir'in tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alıp tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Öte yandan, duruşma savcısının, tahliye kararına itirazda bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLU KALMADI

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmış, Karademir dışındaki tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

3 BİN 900 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Suça karıştıkları öne sürülen 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

Sanık Karademir hakkında bu suçlardan bin 560 ile 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezası talep ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankAnadolu Farm Mağdurları
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