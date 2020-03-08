Sancaktepe'de kanlı olay!Rögar kokusu kavgaya neden oldu:2 ölü 1 yaralı

Kanlı olay, Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, rögardan çıkan kötü kokudan dolayı müteahhit ile apartman sakinleri arasında tartışma çıktı.

Apartmanda yaşayan A.Ö. ile müteahhit Ş.Ş. arasında ilkönce başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı izleyen apartman sakinlerinin de olaya dahil olmasıyla birlikte tartışma giderek büyüdü.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti.Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan ağır yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Kavgada kullanılan silahlara polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.