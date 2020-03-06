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Sancaktepe'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu; Çok sayıda yaralı var

Sancaktepe'de etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandığı öğrenildi.

06 Mart 2020 Cuma 12:17
Sancaktepe'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu; Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sancaktepe'de etkisini devam ettiren sağanak yağışın yolu kayganlaştırmasından dolayı korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu taşıyan hatlı minibüs ile otomobil Sancaktepe Bakkalköy Caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı. 

Sancaktepe'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu; Çok sayıda yaralı var

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen feci kazada 12 kişinin yaralandığı öğrenilirken yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Levent Barhan yönetimindeki içi yolcu dolu hatlı minibüs'ün Cihan Taşer yönetimindeki otomobil ile çarpışması sonrası ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralananlar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Sancaktepe'de kayganlaşan yol kazaya neden oldu; Çok sayıda yaralı var

Olay hakkında konuşan otomobilin sürücüsü Cihan Taş, "Normal seyrimizde giderken minibüs virajın başında bir anda geldi kafa kafaya çarpıştık. Ama hızlıydı minibüs. Bir ağır yaralı vardı. İçerisinde kadınlar vardı. İki üç tane de çocuk vardı ama çocukların durumu iyiydi." dedi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme: 06.03.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik KazasıSancaktepe
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