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Şanlıurfa Bozova karayolunda kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Şanlıurfa Bozova kara yolunda yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda bir kamyon ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı.

13 Şubat 2020 Perşembe 12:36
Şanlıurfa Bozova karayolunda kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları kapatırken Şanlıurfa-Bozova karayolunda ise yolun kayganlaşmasından dolayı gece saatlerinde Kızlar Mahallesi yakınlarınlarında ise bir kamyonla bir otomobilin çarpıştı.

İlçe merkezi yönüne doğru giden Ahmet Akçiçek yönetimindeki 42 TP 617 plakalı otomobil yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen Vedat Demirel'in kullandığı 72 EK 398 plakalı kamyona çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın şiddetiyle  otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Akçiçek ile aynı otomobilde bulunan Ömer Akçiçek, Sadriye Akçiçek ve Zülfikar Akçiçek’i sıkıştıkları yerden çıkardılar. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk kontrollerde Ahmet, Ömer ve Sadriye Akçiçek'in kaza anında hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Otomobilin içerisinden çıkartılan Zülfikar Akçiçek ise durumun ağır olduğu belirlendikten hemen sonra ambulansa alınarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Vedat Demirel kazadan yara almadan kurtulurken polis tarafından gözaltına alındı.


 

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaTrafik KazasıBozovaKarayolu
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