Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavga! 1 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde önceden aralarında husumet olduğu bilinen amca çocukları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavga sonunda ilk gelen haberlere göre 1 kişi vurularak hayatını kaybetti 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, iftara kısa bir süre kala Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. (42) ve Fehmi G. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.