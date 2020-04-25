İstanbul 11°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavga! 1 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışmada silahlar ateşlendi. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi vurularak hayatını kaybetti 8 kişi ise yaralandı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 20:32
Şanlıurfa'da akrabalar arası silahlı kavga! 1 ölü 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde önceden aralarında husumet olduğu bilinen amca çocukları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavga sonunda ilk gelen haberlere göre 1 kişi vurularak hayatını kaybetti 8 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, iftara kısa bir süre kala Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. (42) ve Fehmi G. (32) yaralandı. Yaralılar, ambulans ve araçlarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı önlem alırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaŞanlıurfanın Birecik Ilçesişanlıurfa Silahlı Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'da acı kaza! Bariyerlere çarpan motosiklet üstündeki 2 kişi hayatını kaybetti
Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti
Denizli'de komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti
İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!
İzmir Belediyesinden gençlere 4 GB hediye internet paketi!
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
Şemdinli Beldiyesi 10 çocuğu EBA TV'ye kavuşturdu
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!
13 yaşında intihar eden küçük kızın ölümünde korkunç detay; Ablasını görmüştü!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten vaka sayısı açıklaması
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ürküten vaka sayısı açıklaması

Popüler Haberler

E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu için neler gerekli? Seyahat sınırlaması hangi illeri kapsıyor?
İBB Sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? İBB sosyal yardım kartı alma şartları
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
Yaparsın Aşkım başvuru şartları ve whatsapp başvuru numaraları
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Göz kanlanması neden olur, hastalık belirtisi midir? Göz kanlanmasının sebepleri
Boşanan kadınlara ve eşi vefat eden kadınlara verilen devlet destekleri nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 26 Nisan 2020 Pazar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
Altın rekora koşuyor! Gram altın 400 TL’ye merdiven dayadı!
Müge Anlı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Call of Duty Mobile yeni Rast haritası güncellemesi
Kuzey Yıldızı dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuzey yıldızı dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
Diriliş Ertuğrul tekrar bölümleri hangi kanalda, ne zaman yayınlanıyor?
1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Zoom hesabı kalıcı ve tamamen silme nasıl yapılır?
Devlet 960 TL kira yardım başvurusu gerekli belgeleri
The Mandalorian yeni sezon ne zaman başlayacak? The Mandalorian 3. sezon tarihi belli oldu mu?
Carrefour market 23-29 Nisan 2020 ramazan indirimli ürünleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.