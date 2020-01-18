Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda bir aracı takibe aldı. Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50. kilometresinde durdurulan araçta yapılan aramalarda araç içerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler olduğunu gördü.

Karayolu ekipleri tarafından ulaşıma kapatılarak olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmeleri sağlandı. Otomobil, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilirken ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldılar.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin emniyette verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma başlatan polis ekipleri kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgularının devam ettiği bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı öğrenildi.