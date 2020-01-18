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Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 230 kilo patlayıcı ve elektronik düzenekler tespit edildi. Polis, araç sürücüsünü gözaltına alırken araç kontrollü bir şekilde imha edildi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:35
Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbari çalışma sonucunda bir aracı takibe aldı. Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50. kilometresinde durdurulan araçta yapılan aramalarda araç içerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler olduğunu gördü.

Karayolu ekipleri tarafından ulaşıma kapatılarak olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmeleri sağlandı. Otomobil, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edilirken ekipler araç sürücüsünü gözaltına aldılar.

Şanlıurfa'da bomba yüklü aracı yakalayan polis bir faciayı önledi

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.’nin emniyette verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma başlatan polis ekipleri kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 9 şüphelinin sorgularının devam ettiği bomba yüklü otomobilin kamu binalarına yönelik sansasyonel eylemde kullanılmak üzere hazırlandığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.01.2020 16:35
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaBozovaBomba Yüklü AraçPatlayıcı
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