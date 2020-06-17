Şanlıurfa'daki deprem evleri bu hale getirdi

Bugün sabah saat 11.47’de Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.66 kilometre olarak belirtilen deprem, ilde büyük paniğe neden oldu. Deprem Şanlıurfa’nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Gaziantep’te de hissedildi. 4,1’lik depremde can kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi tarafından depremin merkez üssünün Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünün ise 4,2 olduğu belirtildi. Depremin en yoğun hissedildiği Gazibey Mahallesi’nde halk büyük panik yaşarken evlerde de hasar oluştu.

‘’Pencereden kaçtık’’

Deprem esnasında evde olan Kenan Karageçil, sarsıntı anında kaçmak için kapıya yöneldiklerini ancak kapı sıkıştığı için çıkamadıklarını söyledi. Penceren kendilerini dışarı zor attıklarını belirtirken, evlerinde de çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

‘’Eve giremiyorum’’

Sarsıntı başladığında evde oturan Ayşe Karageçil ise, korkudan eve giremediklerini ve çerçevelerin bile duvardan yere düştüğünü ifade etti.