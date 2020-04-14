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Şanlıurfa korkunç olay! Sokak köpekleri çocuklara saldırdı! 3 ağır yaralı

Şanlıurfa'da korkunç olay gerçekleşti. Akşam saatleri sokağa çıkan 6 çocuk sokak köpeklerinin saldırılarına mağruz kaldı.Köpeklerin saldırısı sonrasında 3'ü ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

14 Nisan 2020 Salı 09:55
Şanlıurfa korkunç olay! Sokak köpekleri çocuklara saldırdı! 3 ağır yaralı

Dehşet verek saldırı olayı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde dışarıya çıkan 6 çocuk, başıboş dolaşan 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler çocukların yüzleri ile vücudunun diğer bölgelerini ısırarak parçaladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.'yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3'ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

2 KÖPEK YAKALANDI

Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı. Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi. Köpeklerin yakalanması için ekiplerin yürüttüğü çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, diğer köpeğin de kısa sürede yakalayacağını söyledi. Belediyede görevli Veteriner Hekim Mahmut Çetin ise, "Gelen ihbarı değerlendirerek ekiplerle beraber kısa süre içinde çocuklara saldıran köpeklerden 2 tanesini yakalamayı başardık" dedi.

Köpeğin saldırısından son anda kurtulan ve çocuklara saldıran köpeği kovalamaya çalışan mahalle sakinlerinden İsmet Eren ise, koyun otlatırken köpeğin saldırısına uğradığını ve sopa ile köpeğe müdahale edip kurtulduğunu söyledi. Kaçan köpeğin daha sonra çocuklara saldırdığını belirten Eren, koşarak hemen köpekleri uzaklaştırdığını dile getirdi.

Köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkeze götürülerek kontrolden geçirileceği öğrenildi.

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şanlıurfaViranşehirKöpek Saldırısı
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