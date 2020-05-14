Şanlıurfa PTT gişelerinde mahşeri kalabalık, Valilik açıklama yaptı

Şanlıurfa'da PTT gişelerinin önü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakit yardımı ve diğer gişe işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yoğunluğun çok fazla artması nedeniyle PTT şübesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu’na geldiler. Burada işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken sosyal mesafe kuralalrına uymayan ve polis ile görevlilerin bununla ilgili uyarılarını da dinlemeyen vatandaşların görüntülerin yaşandığı okula giderek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğunluğu azaltmak adına PTT’den takviye personel talep ettiklerini söyledi.

Yaşanan yoğunluğu çözme aşamasında oldukça zorlandıklarını belirten Vali Erin, işlem kuyruğunda bulunan vatandaşların çoğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini söyleyerek konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa’da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT’de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyette koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz.”