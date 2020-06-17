Şanlıurfa'da Büyük Baskın! Meslekten İhraç Edilen Polis ile Birlikte 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı! 236 Adet Sahte Altın Ele Geçirildi

Şanlıurfa’ da Büyük Baskın! 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da yapılan baskın sonucu 236 adet sahte altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden biri meslekten ihraç edilmiş bir polis. Olayla ilgili alınan bilgiye göre Şanlıurfa’da yer alan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep’e giden bir aracı durdurdu.

Aracı durdurup arama yapan ekip, 200 adet tam altın, 12 adet yarım ve 24 adet çeyrek altın buldu. Toplamda 236 sahte altın yakalandı. Araç dışında farklı adreslerde yer alan 3 yere baskın düzenlendi ve baskında sahte olduğu düşünülen 420 gram altın levha, 10 tane yarım altın, 1 tane çeyrek altın ve eritme altın ile birlikte hassas terazi, altın basımında kullanılan kalıp ve metal eritme haznesi gibi birçok alet ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen polis ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı durumu devam ediyor.