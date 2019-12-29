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Şans eseri faciadan dönüldü! Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete daldı

Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki markete girdi. Gerçekleşen kaza sonrasında ise 4 kişi yaralandığı bildirildi.

29 Aralık 2019 Pazar 19:59
Şans eseri faciadan dönüldü! Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR markete daldı

Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ilçesinde markete giren TIR dehşeti yaşattı. Şanlıurfa- Mardin yolunda kırsal Anıt Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü Çetin Taş, bir anda yol kenarında bulunan markete daldı.

Sürücü Çetin Taş TIR'ı güçlükle dururken, o sırada markette alışverişte olan Süleyman Düzce (17), Yunus Düzce (11) ve Halil İbrahim Düzce (3) kazadan yara alarak kurtuldular. Sürücü Çetin Taş'ın da hafif yaralandığı kazada diğer sürücü ve mahalleler olay yerine toplanınca yol bir süreliğine ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ise TIR, marketten kepçeyle çıkarılarak ulaşıma kapanan yol polis ekipleri ve Janarma tarafından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaViranşehirTır Kazası
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