Şans Topu 17 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu'nde beklenen an geldi. 17 Haziran 2020 Çarşamba günü çekilen kuraların sonuçlar vatandaşlarımıza sunuldu. Vatandaşlarımızın büyük umutlarla beklediği şans topunda kazanan numaralar açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan haftalık Şans Topu kuralarının sonuçlarını araştırdık. İşte 17 Haziran 992. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları...

17 Haziran 2020 Çarşamba günü Şans Topu kura çekimi bu akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta yapılan kurada bu haftanın kazandıran numaraları 4, 10, 19, 20, 30 + 4 oldu. Peki bu hafta 5+1'i tahmin eden biri oldu mu? İşte detaylar...

17 Haziran Şans Topu Sonuçları

Geçen Hafta Şans Topu'nda Yaşananlar

Kazanan numaralar 4, 10, 19, 20, 30 + 4 oldu.

Geçen hafta 10 Haziran 2020 Çarşamba günü yapılan Şans Topu kurasında büyük ödül Eskişehir ve Konya'dan iki talihliye çıktı. Bu kurada 5+1'i bile iki kişiye 403 bin 383 TL ikramiye düştü. Kazananların Eskişehir'in Odunpazarı ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden olduğu öğrenildi. Video Oynat adlı çekilişte ise 5 bilen 24 kişiye 3 bin 253 TL 20 kuruş verildi. 4+1 bilen 198 şanslı kişi ise 526,30 TL civarında bir para kazandı.

Şans Topu Oynamak

Şans Topu 5+1 oyunu olarak da bilinmektedir. İki farklı sayı kümesi içerisinden sayılar seçilen bir oyundur. Birinci sayı kümesi 1 ile 34 arasındaki numaralardan oluşurken, ikinci küme ise 1 ile 14 numaraları kapsamaktadır. En çok ikramiye bu oyundan verilir. Bu oyunda ikramiye grubu fazladır.

5+1 denilen rakamların tutturulması yüksektir. Bu oyundaki şans oranı 1/3.895.584 olarak hesaplanır. Her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu kuraları çekilir. İlk kez 20 Haziran 2001 tarihinde başlamıştır.

