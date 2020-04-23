Şarampole devrilen traktörde baba-kız birlikte can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen kazada ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nden bahçesine doğru traktörüne kızını da alarak giden Ali Koç (42) yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole devrildi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Ali Koç ile yanında bulunan 19 yaşındaki kızı Gamze Koç, çevrede bulunanların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Baba-kız bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra kaza sağlık ekipelrine ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ali Koç ile kızı Gamze'nin kaza anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. Olay yeri şncelemenin işlemlerinin tamamlanmasından sonra baba- kızın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.