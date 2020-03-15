Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak kapatıldı!

Artvin’nin Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı, alınan koronavirüsü salgını tedbirleri üzerine kapatıldı. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgının Türkiye'de de görülmesi üzerine yayılmasını önlemek adına giriş ve çıkışlara kapatılan Sarp Sınır kağısında yolcu ce araç trafiği akışı geçici bir süre sağlanamayacak.
arp Sınır Kapısı'nda yapılan yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşların oradaki yetkililer tarafından geri gönderildiği öğrenildi.