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Savcılığın HDP Kongresine başlattığı Öcalan soruşturmasında 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

25 Şubat 2020 Salı 17:08
Savcılığın HDP Kongresine başlattığı Öcalan soruşturmasında 14 gözaltı

HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresi sırasında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ise 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 23 Şubat 2020 tarihinde Başsavcılığıın başlattığı soruşturmada ise haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 14'ün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınamayan diğer 1 kişi hakkında ise arama çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HDP'nin 4'üncü Olağan Kongresinde, Abdullah Öcalan'ın geçmiş tarihlerde çekilmiş fotoğrafları ile hazırlanmış olan slayt gösterisinin yayınlanması üzerine 23 Şubat 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında söz konusu slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 14 şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir" 

Anahtar Kelimeler:
HdpGözaltıSoruşturmaAbdullah öcalanAnkara Cumhuriyet Savcılığı
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