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Savcılık, incelemeye aldı, Bahar Kalkanı Harekatı manipülasyon paylaşımlara soruşturma başlatılacak

İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medya üzerinden manipülasyon paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:58
Savcılık, incelemeye aldı, Bahar Kalkanı Harekatı manipülasyon paylaşımlara soruşturma başlatılacak

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili savcılık sosyal medya kullanıcılarını izlemeye aldı. Harekat ile ilgili manipülasyon içerikli sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili sosyal medyada manipülasyonlara sebebiyet veren ve terör örgütlerini övücü mahiyetteki paylaşımların incelemeye alındığı belirtilen açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü mahiyette propaganda faaliyeti yürüttüğü tespit edilen kişilerin, 'terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarını işlediğinin belirlendiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Güvenlik Şube Müdürlüğünün, ilgili sosyal medyada birtakım manipülasyonlara sebebiyet verildiği yönündeki tespitlerinin devam edileceği de aktarıldı.


 

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SoruşturmaPaylaşımSavcılıkBahar Kalkanı HarekatıManipülasyon
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