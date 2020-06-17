Savcılık Kemal Kurkut davasında mütalaasını açıkladı

2017 yılındaki Nevruz kutlamalarında öldürülen Kemal Kurkut davasının 10. Duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık polis Y.Ş.’nin koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılmadığı görülürken mahkeme salonunda avukat mahkemede bulundu. Duruşma sırasında Kurkut’un ağabeyi Ferhat Kurkut ile avukatları Mehmet Emin Aktar, Sidar Avşar ile Zeynep Işık katıldı.

Sanığın görüşü dikkate alıncı

Duruşma 22 Eylül’e ertelendi

Savcı mütalaasında Jandarma Genel Komutanlığı uzmanlık raporunda Kurkut’un vücuduna isabet eden merminin sanık polis Y.Ş.’nin silahına ait olduğunu vurguladı. Mütalaada sanık polisin Kurkut’u doğrudan hedef alarak ateş etmediği ve suçlamaları kabul etmediği şeklinde savunmasına yer verilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlarda kurşunun yerden sekme sonucunda vücuda isabet ettiği görüşleri belirtildi.

Savcılık mütalaasında; sanığın olay sırasındaki durumu ve atış sayısı dikkate alındığından aşırılığa kaçıp silah kullandığı ve bundan dolayı da sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kurkut ailesi avukatları ile sanık avukatı ise mütalaa karşısında süre talep etti. Buna göre davanın bir sonraki duruşması 22 Eylül’de görülecek.