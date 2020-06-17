Savcılık Kemal Kurkut davasında mütalaasını açıkladı

2017 yılındaki Nevruz kutlamalarında öldürülen Kemal Kurkut davasının 10. Duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada sanık polis Y.Ş.’nin koronavirüs nedeniyle duruşmaya katılmadığı görülürken mahkeme salonunda avukat mahkemede bulundu. Duruşma sırasında Kurkut’un ağabeyi Ferhat Kurkut ile avukatları Mehmet Emin Aktar, Sidar Avşar ile Zeynep Işık katıldı.
Sanığın görüşü dikkate alıncı
Duruşma 22 Eylül’e ertelendi
Savcılık mütalaasında; sanığın olay sırasındaki durumu ve atış sayısı dikkate alındığından aşırılığa kaçıp silah kullandığı ve bundan dolayı da sanığın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kurkut ailesi avukatları ile sanık avukatı ise mütalaa karşısında süre talep etti. Buna göre davanın bir sonraki duruşması 22 Eylül’de görülecek.