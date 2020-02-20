Savcılık'tan Yeşim Meltem Şişli'ye kötü haber! 9 yıl hapsi istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık makamı, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis cezası talebiyle bir iddianame düzenledi. Düzenlen ve mahkemeye sunulan iddianamede ise Şişli'nin 9 yıl hapsi istendi.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddiame sonucunda bir kaç gün içinde şüpheli sıfatıyla hakim karşısına çıkacak olan Şişli'nin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan olarak, 19 kişi de mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede ayrıca İSMEK'teki kadın çalışanların suç duyurusunda bulunduğu diğer isim olan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istendiği bu nedenle dosyasının ayrıldığı belirtildi.



Yeşim Meltem Şişli daha önceden verdiği ifadesinde göreve başladıktan sonra 658 toplantı yaptığını olaya konu toplantıda idarenin verimliliği, işleyişi, bütünlüğü, yerindeliği gibi hususların ele alındığını belirtmiş ve savcılığa verdiği ifadede hakkındaki iddiaların ise asılsız olduğunu vurgulamıştı.

