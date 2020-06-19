Saygı - Bir Ercüment Çözer Hikayesi dizisine flaş transfer

Behzat Ç. dizisiyle fenomenleşen anti kahraman Ercüment Çözer’in hikayesini anlatacak ‘’Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’’ ekibine yeni bir isim dahil oluyor. BluTV’nin özel yapımı Saygı dizisi için hazırlıklar büyük bir hızla devam ederken, İnter Medya yapımcılığındaki dizide Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner gibi isimler başrolü üstlenecek. Erkan Can karakterinin dizide Ercüment Çözer’in arkadaşı Yavuz’a hayat vereceği öğrenildi.

Behzat Ç.’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alınan Saygı dizisinin yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstleniyor. Toplumdaki yozlaşma çözümünü kendi adaletiyle sağlamaya çalışan Ercüment Çözer, kendisiyle aynı yolda ilerlediğine inandığı Helen ve Savaş adlarındaki iki genç ile yolu kesişir.