Şehirler arası seyahat yasağından son durum! Seyahat yasağı hangi illerde devam ediyor?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda şehirler arası seyahat yasağı getiirlmiş ve vakalarda görülen azalış nedeniyle bu yasakta esnetilmelere gidilmişti. İlk olarak 7 il ve geçtiğimiz haftalarda ise 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmasının ardında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında seyahat yasağı da gündeme alınan konulardan bir tanesiydi.
"ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER"
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 15 gün daha şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.