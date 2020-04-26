Şehit er Ahmet İnce'nin babası oğlunu son yolculuğuna sedyeyle uğurladı

Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üs bölgesine PKK'lı terör örgütü üyelerinin önceki gün düzenlediği havanlı taciz atışı sırasında şehit düşen sözleşmeli Piyade Er Ahmet İnce (30), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin babası Ali İnce, ayağından ameliyat olduğu için oğlunun cenazesine sedyeyle katılmak zorunda kaldı.

Şırnak'ta askerilik yapan fakat geçici olarak Irak'ın kuzeyine görevle gönderilen Şehit er İnce'nin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde getirildi. Kırıkhan Şehitliği'nde düzenlenen şehidin cenaze törenine ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Haftanin bölgesinde TSK'ya yapılan saldırı sonrasında gerçekleştiirlen operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.



