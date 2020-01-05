Şehit Fethi Sekin ve Musa Can ölümlerinin 3. yıl dönümlerinde unutulmadılar

5 Ocak 2017 tarihinde PKK terör örgütü üyelerinin İzmir Adliyesine yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırmasını önleyen ve birçok insanın hayatını kurtaran, polis memuru Fethi Sekin son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışarak şehit olmuş ve o çatışma sırasında seken kurşunla mübaşir Musa Can'da vurularak şehit olmuştu.

Kahraman şehitler ölümlerinin 3. yılında unutulmayarak düzenlenen törenlerle anıldılar. Teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin ile Musa Can, saygıyla anılırken Adliyedeki turnikelere 'Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin, Musa Can' yazılırken, asansörlerde de Sekin için özel olarak hazırlanan klipler oynatılıyor.

Çatışmada iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtarması dolayısıyla kahraman ilan edildi ve olayın hemen ardından İslam Kerimov Caddesi'ne Fethi Sekin adı verildi. Şehit Sekin'in ayrıca heykelide İzmir Adliyesi C Kapısı önüne dikilerek ölümsüzleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise kahraman şehitleri Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile anarak bir video yayımladı.

EGM'nin yayımladığı videoda, çok sayıda polis memurunun 'Ben Fethi Sekin, görevimin başındayım' sözlerine yer verilirken şehit Sekin'in fotoğrafları gösterildi ve, "Ben polis memuru Fethi Sekin. 5 Ocak 2017 tarihinden şehit olarak yeniden doğdum" ifadeleri kullanıldı.



